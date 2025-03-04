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Шмыгаль уверен, что поддержка от США продолжится: доложил ситуацию по состоянию на 3 марта

Валентина Романенко, Ирина БалачукВторник, 4 марта 2025, 13:07
Шмыгаль уверен, что поддержка от США продолжится: доложил ситуацию по состоянию на 3 марта
Шмыгаль. фото - «Правительственный портал»

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина благодарит США за очень весомую военную поддержку, которая спасла десятки тысяч жизней и помогла стране выстоять против российского агрессора. Такая поддержка сейчас продолжается и в Киеве надеются на ее продолжение и в будущем, заявил он.

Источник: Шмыгаль на брифинге в Киеве 4 марта, цитирует "Интерфакс-Украина", "Украинская правда"

Прямая речь: "По информации от министра обороны, помощь от США продолжается и вся та помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации президента США, она поступала Украине и по состоянию на вчерашний вечер у меня нет информации о том, что что-то было остановлено, все пакеты шли и по состоянию на вчера. По состоянию на утро я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если бы были, я уверен, он бы сообщил, я бы об этом знал, и вас бы проинформировал".

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Детали: По словам Шмыгаля, относительно дискуссий о возможности прекращения военной поддержки США, Украина "абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу" с США, с Конгрессом и Администрацией президента Дональда Трампа для того, чтобы Украина и США продолжили борьбу за справедливый, длительный, стабильный мир в Украине.

Прямая речь: "Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов, как от мирового лидера, одного из крупнейших наших партнеров, который нас поддерживал в течение трех лет, будет продолжаться".

Что предшествовало: Иностранные СМИ ранее во вторник сообщили, что Трамп приказал приостановить поставки всей военной помощи Украине. По словам высокопоставленного чиновника из Министерства обороны, США прекратят всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру, указало агентство Bloomberg.

СШАпомощь УкраинеШмыгаль
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