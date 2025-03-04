Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном – Bloomberg

Издание Bloomberg узнало, что президент США Дональд Трамп попросил лидера РФ Владимира Путина помочь в коммуникации с Ираном относительно его ядерной программы и поддержки антиамериканских группировок в регионе.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, Трамп поднял этот вопрос во время телефонного разговора с Путиным в феврале. Через несколько дней чиновники из его администрации обсудили этот вопрос с российскими представителями во время встречи в Саудовской Аравии.

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Bloomberg отмечает, что официальный Вашингтон пока не прокомментировал эту информацию, а Москва и Тегеран не подтвердили и не опровергли сообщения.

В то же время, представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Bloomberg заявил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и "готова сделать для этого все, что в ее силах".

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи во время пресс-конференции на вопрос, предложила ли Россия выступить посредником между Ираном и США, отметил, что "естественно, когда страны выражают готовность помочь в решении важных вопросов".

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"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны продемонстрируют добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем", – сказал он.

Что предшествовало: Российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались 4,5 часа. По сообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.