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Война 2025

Переговоры РФ и США длились 4,5 часа: стороны будут готовить встречу Путина и Трампа

Валентина РоманенкоВторник, 18 февраля 2025, 14:23
Переговоры РФ и США длились 4,5 часа: стороны будут готовить встречу Путина и Трампа
фото "РИА "Новости"

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа. По ссообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источник: пропаганистское издание РФ "РИА Новости", "Медуза"

Детали: Помощник кремлевского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры делегаций США и России "прошли неплохо".

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Россия и США, мол, договорились продвигать двусторонние отношения.

Встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа, подчеркнул Ушаков.

Помощник российского правителя добавил, что "отдельные команды" переговорщиков США и РФ начнут контакты по Украине "в свое время" (когда именно, он не уточнил).

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Что предшествовало: 18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Как писали российские пропагандистские СМИ, во время них стороны планировали обсудить экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".

Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.

Президент Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.

РосcияСШАТрампПутин
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