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Хищение миллионов на системе "Дзвін": генерал-майору суд избрал залог в 2 млн

Валентина РоманенкоВторник, 4 марта 2025, 16:37
Хищение миллионов на системе Дзвін: генерал-майору суд избрал залог в 2 млн
иллюстративное фото Unsplash

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн и ношения электронного браслета экс-начальнику войск связи ВСУ, подозреваемому в хищении средств при создании системы "Дзвін".

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, "Украинская правда"

Детали: По данным УП, речь идет о Владимире Рапко.

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Владимир Рапко
ФОТО - МИНОБОРОНЫ

Отмечается, что 4 марта следственный судья ВАКС поддержал позицию обвинения и частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к генерал-майору меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, среди которых:

  • прибывать к детективу, прокурору, суду по первому вызову;
  • не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін", о которых шла речь в расследовании издания Bihus.Info еще в 2021 году.

Антикоррупционные органы уже в 2025 году объявили подозрения четырем фигурантам масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен.

коррупцияМинобороныАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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