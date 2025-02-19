Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Хищения на 246 миллионов в сфере обороны: НАБУ и САП объявили подозрения

Валентина РоманенкоСреда, 19 февраля 2025, 15:02
Хищения на 246 миллионов в сфере обороны: НАБУ и САП объявили подозрения
система «Дзвін». фото из открытых источников

Антикоррупционные органы заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен.

Источник: НАБУ и САП

Детали: Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін", о которых шла речь в расследовании издания Bihus.Info еще в 2021 году.

Реклама:

Среди подозреваемых:

  • бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;
  • экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;
  • экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;
  • директор частного общества - главный исполнитель контракта.

Правоохранители традиционно не называют фамилии подозреваемых, но в расследовании журналистов фигурировали заместитель начальника ГШ ВСУ генерал Радион Тимошенко, генерал Владимир Рапко и полковник Виктор Артихович.

РЕКЛАМА:

По данным следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, которая не имела опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен. Без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что повлекло дополнительные расходы на корректировку документации - 115 миллионов гривен.

Как выяснили правоохранители, разработанная система совсем не соответствовала техническому заданию: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, часть программного обеспечения вообще не используется. Из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10.

Отмечается, что во время следствия, детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию: причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта.

Также после начала расследования они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработка системы "Дзвін" невозможна, отмечают в НАБУ.

Несмотря на очевидные недостатки, в конце 2022 года система "Дзвін" была официально принята на вооружение ВСУ. А уже в 2024 году, вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного решения, на "Дзвін" планировали выделить дополнительное финансирование. Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

коррупцияМинобороныАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоХищения на 246 миллионов в сфере обороны: НАБУ и САП объявили подозрения
Зеленский ответил Трампу о рейтинге 4%: это идет от России
Залужный ответил, думает ли баллотироваться на выборах: "Пока у нас задача выстоять и сохранить государство"
инфографикаЗеленскому доверяют 57% украинцев – КМИС после заявления Трампа показал свой опрос
видео Посланник Трампа Келлог прибыл в Киев: Моя миссия – слушать
Макрон считает, что Трамп "может возобновить полезный диалог" с Путиным
Все новости...
коррупция
Скандальная закупка кабелей для УЗ: суд арестовал нардепа Бондаря
Дело об убытках "Укрзализныци": апелляция оставила нардепу Бондарю залог 100 млн
Украина потеряла 1 балл в Индексе восприятия коррупции – Transparency International
Последние новости
15:40
Борис Джонсон: рейтинги Зеленского не 4%, они примерно такие же, как у Трампа
15:34
В Польше 75% населения против приема в стране мигрантов
15:34
За решетку попали 8% виновных в переправке военнообязанных за границу
15:15
Телескоп Уэбба зафиксировал хаотическую активность вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути
15:10
В "Киевавтодоре" проводят обыски
15:03
картаВ Украине будет снежно, а на дорогах – гололедица
15:02
видеоХищения на 246 миллионов в сфере обороны: НАБУ и САП объявили подозрения
14:55
СМИ: Глава Киевского апелляционного суда занимает должность почти 10 лет вместо разрешенных 6 лет
14:55
В "Дії" запустили новую услугу для бизнеса
14:49
Каллас назвала санкции против РФ козырем, от которого не следует отказываться
Все новости...
Реклама:
Реклама: