Хищения на 246 миллионов в сфере обороны: НАБУ и САП объявили подозрения

Антикоррупционные органы заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен.

Источник: НАБУ и САП

Детали: Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін", о которых шла речь в расследовании издания Bihus.Info еще в 2021 году.

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Среди подозреваемых:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;

директор частного общества - главный исполнитель контракта.

Правоохранители традиционно не называют фамилии подозреваемых, но в расследовании журналистов фигурировали заместитель начальника ГШ ВСУ генерал Радион Тимошенко, генерал Владимир Рапко и полковник Виктор Артихович.

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По данным следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, которая не имела опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен. Без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что повлекло дополнительные расходы на корректировку документации - 115 миллионов гривен.

Как выяснили правоохранители, разработанная система совсем не соответствовала техническому заданию: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, часть программного обеспечения вообще не используется. Из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10.

Отмечается, что во время следствия, детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию: причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта.

Также после начала расследования они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработка системы "Дзвін" невозможна, отмечают в НАБУ.

Несмотря на очевидные недостатки, в конце 2022 года система "Дзвін" была официально принята на вооружение ВСУ. А уже в 2024 году, вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного решения, на "Дзвін" планировали выделить дополнительное финансирование. Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой.