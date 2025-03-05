Операторы Patriot поддержали флешмоб пилотов F-16 и обратились к народу США
Среда, 5 марта 2025, 21:47
Украинские операторы зенитных ракетных комплексов Patriot вслед за пилотами истребителей F-16 призвали американцев стоять бок о бок с украинцами.
Источник: видео, распространенные Воздушным командованием "Захід", ВК "Південь"
Прямая речь оператора: "Спасибо всему американскому народу за поставки нам оружия!
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Благодаря вашей поддержке мы можем защищать наши города и людей, которые живут в них! Борьба украинцев продолжается!".
Детали: Обращение записаны на английском языке.
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Предыстория:
- Украинские пилоты истребителей F-16 поблагодарили американский народ за возможность эффективно защищать украинские города от российского воздушного террора.
- 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль признал риск относительно поставок ракет для ЗРК Patriot, но надеется, что Украина способна найти решение с США и другими партнерами.