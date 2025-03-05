Операторы Patriot поддержали флешмоб пилотов F-16 и обратились к народу США

Украинские операторы зенитных ракетных комплексов Patriot вслед за пилотами истребителей F-16 призвали американцев стоять бок о бок с украинцами.

Источник: видео, распространенные Воздушным командованием "Захід", ВК "Південь"

Прямая речь оператора: "Спасибо всему американскому народу за поставки нам оружия!

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Благодаря вашей поддержке мы можем защищать наши города и людей, которые живут в них! Борьба украинцев продолжается!".

Детали: Обращение записаны на английском языке.

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