Количество жертв в Кривом Роге возросло до 4
Четверг, 6 марта 2025, 08:56
4 человека погибли и еще 31 получил ранения в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге вечером 5 марта.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки – мужчины и женщина. Пострадавших – 31. Из них один ребенок".
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Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в больнице умер 43-летний мужчина, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 4.
Детали: По словам главы ОВА, большинство раненых госпитализированы. 14 из них – в тяжелом состоянии.
Кроме отеля, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти 2 десятка авто, учреждение культуры, 12 магазинов.
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Спасатели продолжают разбирать завалы.
Предыстория:
- Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщалось о 2 погибших, 28 раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре.