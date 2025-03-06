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Количество жертв в Кривом Роге возросло до 4

Ирина БалачукЧетверг, 6 марта 2025, 08:56
Количество жертв в Кривом Роге возросло до 4
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

4 человека погибли и еще 31 получил ранения в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге вечером 5 марта.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки – мужчины и женщина. Пострадавших – 31. Из них один ребенок". 

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Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в больнице умер 43-летний мужчина, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 4.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам главы ОВА, большинство раненых госпитализированы. 14 из них – в тяжелом состоянии. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Кроме отеля, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти 2 десятка авто, учреждение культуры, 12 магазинов. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Предыстория:

Кривой Рогракетный ударжертвы
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