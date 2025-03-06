Умеров о приостановке обмена разведданными США: Работаем над альтернативами

Украина еще не получила детальной информации об ограничении обмена разведывательными данными со стороны США, но власти уже работают над альтернативами.

Источник: министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции по результатам переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается разведданных, мы еще не получили детальной информации о том, как они будут ограничены, но мы уже работаем над альтернативами, в том числе над тем, что в случае необходимости мы будем запрашивать их и в Германии".

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Что предшествовало: Ряд авторитетных зарубежных СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.

Эксперты Института изучения войны считают, что остановка обмена разведданными между США и Украиной может значительно усилить российскую авиацию, которая до сих пор испытывала серьезные ограничения из-за ударов украинских сил по военным объектам в тылу России. Это может повлиять на ход боевых действий, увеличив частоту и эффективность российских авиационных атак.