Новая "слуга народа" отказалась от мандата: ЦИК объявил имя преемника

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Мельника избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: Это произошло после того, как Инна Свириба, которая была признана избранным народным депутатом от указанной политсилы, подала заявление об отказе от депутатского мандата.

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Сообщается, что комиссия рассмотрела документ и признала Свирибу такой, которая не приобрела депутатский мандат.

В то же время ЦИК признала Сергея Мельника, следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии "Слуга народа" под №149, избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Что предшествовало: 25 февраля Верховная Рада поддержала сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной, которую антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.