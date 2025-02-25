Подозреваемая в незаконном обогащении нардеп "Слуги народа" сложила мандат

Верховная Рада поддержала сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной, которую антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.

Источник: нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в соцсетях

Прямая речь Геращенко: "Госпожа Кормышкина больше не депутат. За сложение ее депутатского мандата проголосовали 246 депутатов. "ЕС" в этом участия не принимала".

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Детали: Железняк добавил, что в отличие от многих, кто складывал мандат ранее, Кормышкина лично выступила перед сложением мандата.

Прямая речь Железняка: "Таким образом в Раде остается 400 депутатов, а в коалиции 231 депутат.

Правда это очень временно, вместо Ирины скоро кто-то присоединится по списку из "Слуги народа". Последний заходил господин Тарарин (147)

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Поэтому дальше по списку в порядке последовательности (если кто-то откажется):

148 Сверба Инна Станиславовна

149 Мельник Сергей Васильевич

150 Палийчук Юлия Владимировна (уже отказалась, как я слышал)".

Предыстория: