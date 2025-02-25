Подозреваемая в незаконном обогащении нардеп "Слуги народа" сложила мандат
Верховная Рада поддержала сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной, которую антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.
Источник: нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в соцсетях
Прямая речь Геращенко: "Госпожа Кормышкина больше не депутат. За сложение ее депутатского мандата проголосовали 246 депутатов. "ЕС" в этом участия не принимала".
Детали: Железняк добавил, что в отличие от многих, кто складывал мандат ранее, Кормышкина лично выступила перед сложением мандата.
Прямая речь Железняка: "Таким образом в Раде остается 400 депутатов, а в коалиции 231 депутат.
Правда это очень временно, вместо Ирины скоро кто-то присоединится по списку из "Слуги народа". Последний заходил господин Тарарин (147)
Поэтому дальше по списку в порядке последовательности (если кто-то откажется):
148 Сверба Инна Станиславовна
149 Мельник Сергей Васильевич
150 Палийчук Юлия Владимировна (уже отказалась, как я слышал)".
Предыстория:
- 7 октября 2024 года правоохранители сообщили Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
- После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
- В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
- 23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.
- 21 февраля стало известно, что Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий.