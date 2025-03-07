Мелони предлагает распространить статью 5 НАТО на Украину без членства в Альянсе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой распространить действие статьи 5 Североатлантического договора на Украину без ее официального вступления в НАТО. Она считает, что это обеспечит долговременную и эффективную безопасность для Украины.

Источник: заявление Мелони, Financial Times

Детали: По словам Мелони, предоставление Украине гарантий коллективной безопасности НАТО без формального членства было бы более эффективным, чем другие варианты, в частности введение миротворческих сил для контроля за режимом прекращения огня.

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Прямая речь: "Распространение на Украину той же защиты, которую имеют страны НАТО, безусловно, было бы гораздо более эффективным, хотя это было бы чем-то отличным от членства в НАТО. Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, значительно лучше, чем некоторые из предложений, которые я вижу".

Детали: Отвечая на вопрос, в чем разница между предложением Мелони и предоставлением Украине полноправного членства в НАТО, пресс-секретарь итальянского правительства сказал, что этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет применено "также и для защиты Украины... даже на территории за пределами НАТО, независимо от членства Киева".

Прямая речь: "Отправка неопределенных военных контингентов, британских или любых других, является самым сложным и, возможно, наименее эффективным решением. Я об этом говорила, повторяла и также исключила возможность того, что в этом контексте могут быть направлены итальянские военные".

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