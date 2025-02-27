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Премʼєрка Італії назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки

Олег Павлюк, Іван Д'яконовЧетвер, 27 лютого 2025, 01:51
Премʼєрка Італії назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки
Джорджа Мелоні. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що найефективнішими гарантіями безпеки для України є її членство в НАТО. 

Джерело: заява Мелоні за підсумками зустрічі з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном у Римі 26 лютого, пише "Європейська правда"

Деталі: Мелоні розповіла, що, серед іншого, обговорила зі шведським колегою зусилля, спрямовані на те, "щоб закласти основи справедливого і тривалого миру в Україні".

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"Цієї мети можна досягти лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки, щоб те, що ми бачили протягом останніх трьох років, не повторилося, і щоб європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли натомість почуватись у безпеці", – зазначила глава уряду Італії.

Вона зазначила, що такі гарантії "повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу".

"Тому я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який саме запобігає ризику того, що Європа може незабаром знову скотитись у драму війни", – зазначила Мелоні.

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За її словами, інші рішення стосовно гарантій безпеки "видаються мені складнішим і, відверто кажучи, менш ефективними".

Премʼєрка Італії, яка налагодила гарні відносини з Дональдом Трампом, в останні тижні стримано коментувала зусилля його адміністрації стосовно "завершення війни" Росії проти України.

Передісторія: 

  • Президент США Дональд Трамп 26 лютого заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні він виключає можливість її членства в НАТО. Він також сказав, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.
  • Раніше міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.
  • Україна тим часом продовжує наполягати, що не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.

НАТОІталіягарантії безпеки
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