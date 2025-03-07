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Нафтогаз: Россия уже осуществила 17-ю атаку на объекты компании, есть разрушения

Ирина БалачукПятница, 7 марта 2025, 08:58
Нафтогаз: Россия уже осуществила 17-ю атаку на объекты компании, есть разрушения
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 7 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры "Группы Нафтогаз" – есть разрушения; с начала полномасштабного вторжения это уже 17-я атака.

Источник: Нафтогаз в Facebook

Дословно компания: "Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших".

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Детали: По словам руководителя "Группы Нафтогаз" Романа Чумака, сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений.

"Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом", – отметил Чумак.

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