Нафтогаз: Россия уже осуществила 17-ю атаку на объекты компании, есть разрушения
Ночью 7 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры "Группы Нафтогаз" – есть разрушения; с начала полномасштабного вторжения это уже 17-я атака.
Источник: Нафтогаз в Facebook
Дословно компания: "Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших".
Детали: По словам руководителя "Группы Нафтогаз" Романа Чумака, сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений.
"Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом", – отметил Чумак.
Предыстория:
- Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью 7 марта Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Ударам подверглись объекты в разных регионах страны.
- Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что российские оккупанты ударили по критическому промышленному объекту в Тернопольской области. По его словам, обошлось без пострадавших, но могут возникнуть проблемы с газоснабжением.