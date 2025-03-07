Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Зеленский: Атаки доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру

Татьяна ОлейникПятница, 7 марта 2025, 20:00
Зеленский: Атаки доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную анализу работы ПВО во время массированного российского удара 7 марта.

Источник: обращение Зеленского 7 марта

Прямая речь: "Провел Ставку. Был детальный анализ российского удара сегодняшнего и применения нашей ПВО. Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций – мы выявляем слабые места, а также опыт, который заслуживает распространения. Сегодня были все необходимые доклады по этому поводу. Особое внимание – эффективности применения нашей противовоздушной обороны. В целом россияне использовали более 260 средств воздушного нападения в этом ударе"

Реклама:

Детали: Глава государства поблагодарил военных, которые профессионально ответили на этот удар и французского президента Эмманюэля Макрона за французские "миражи", которые помогали отбивать атаку.

Прямая речь: "Сегодня этот удар России по нашей энергосистеме, по нашим гражданским объектам состоялся так обыденно для России, так подло и цинично, как и всегда, как будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну. Украина готова к миру как можно быстрее – мы предложили конкретные шаги. И каждый день новые российские удары и сама реальность доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру – к остановке войны, к реальной дипломатии, к обеспечению безопасности и к надежному и длительному миру".

РЕКЛАМА:

Детали: Зеленский также добавил, что украинская сторона готовится к встрече в Саудовской Аравии на следующей неделе.

ЗеленскийРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
Зеленский
Зеленский заявил, что работа с командой Трампа достигла пика интенсивности
Зеленский посетит ЮАР в апреле: будет говорить с Рамафосой о мире
Доверие к Зеленскому среди украинцев выросло до 68% на фоне обострения отношений с США – КМИС
Последние новости
01:25
США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP
00:33
США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
Все новости...
Реклама:
Реклама: