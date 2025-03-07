Зеленский: Атаки доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную анализу работы ПВО во время массированного российского удара 7 марта.

Источник: обращение Зеленского 7 марта

Прямая речь: "Провел Ставку. Был детальный анализ российского удара сегодняшнего и применения нашей ПВО. Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций – мы выявляем слабые места, а также опыт, который заслуживает распространения. Сегодня были все необходимые доклады по этому поводу. Особое внимание – эффективности применения нашей противовоздушной обороны. В целом россияне использовали более 260 средств воздушного нападения в этом ударе"

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Детали: Глава государства поблагодарил военных, которые профессионально ответили на этот удар и французского президента Эмманюэля Макрона за французские "миражи", которые помогали отбивать атаку.

Прямая речь: "Сегодня этот удар России по нашей энергосистеме, по нашим гражданским объектам состоялся так обыденно для России, так подло и цинично, как и всегда, как будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну. Украина готова к миру как можно быстрее – мы предложили конкретные шаги. И каждый день новые российские удары и сама реальность доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру – к остановке войны, к реальной дипломатии, к обеспечению безопасности и к надежному и длительному миру".

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Детали: Зеленский также добавил, что украинская сторона готовится к встрече в Саудовской Аравии на следующей неделе.