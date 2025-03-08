Нидерланды выделяют €700 млн на дроны для Украины – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины.

Источник: Умеров в соцсетях

Прямая речь Умерова: "Рад встретиться с моим другом, министром обороны Рубеном Брекельмансом. Нидерланды - среди лидеров поддержки Украины, и эта поддержка остается неизменной".

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Детали: Умеров отметил, что Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины.

Кроме того, отметил министр обороны Украины, он с Брекельмансом обсудили развитие проекта "Линия дронов", который "Нидерланды готовы поддерживать его и способствовать его расширению".

Также, по словам Умерова, министры размышляли над усилением противовоздушной обороны Украины.

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Прямая речь Умерова: "Укрепление ПВО остается среди наших главных приоритетов. Обсудили конкретные шаги, которые помогут Украине эффективнее противостоять российским ракетным и дроновым атакам".

Что предшествовало: Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна инвестирует 700 млн евро в производство дронов для Украины.