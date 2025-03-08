ISW проанализировал, как Россия использует отсутствие военной помощи США Украине

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что при отсутствии помощи США Украине россияне усиливают наступления на поле боя, а также наращивают мощность комбинированных ударов дронами и ракетами, чтобы истощить украинскую ПВО и адаптироваться к инновациям РЭБ.

Источник: ISW

Детали: В ночь с 6 на 7 марта российские войска совершили один из крупнейших в истории ракетных и беспилотных ударов по Украине, поскольку российские войска продолжают адаптировать пакеты ударов, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону, увеличивая общее количество беспилотников "Шахед" и маскировочных дронов в каждом ударе.

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В ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли крупнейший комбинированный удар по Украине с ноября 2024 года.

Аналитики предполагают, что российские войска начали увеличивать количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок в ударных пакетах осенью 2024 года, вероятно, с целью адаптации к успешным украинским инновациям в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дословно из отчета: "Россия, вероятно, использовала увеличение производства "Шахедов", чтобы увеличить общее количество беспилотников, запускаемых в каждом ударном пакете.

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В январе 2025 года российские войска запускали в среднем 83,4 беспилотника на ударную группу, в феврале 2024 года – 139,3 беспилотника на ударную группу, а в период с 1 по 7 марта – в среднем 128,8 беспилотника на ударную группу.

Российские войска лишь эпизодически включали ракеты в ударные комплексы в январе, феврале и марте 2025 года, а 67 ракет, запущенных в серии ударов с 6 по 7 марта, являются большим количеством, чем в предыдущих ракетных ударах этого года".

Детали: Эксперты отмечают, что российские войска, вероятно, увеличили общее количество баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и крылатых ракет Х-101/Х-55 в пакетах ударов 6-7 марта, чтобы нанести максимальный ущерб выбранным целям в Украине, используя при этом большое количество беспилотников "Шахед", дронов-приманок и крылатых ракет "Калибр" для обнаружения и подавления украинских средств противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

"Россия, вероятно, воспользуется приостановкой американской военной помощи и обмена разведданными с Украиной, чтобы активизировать свою кампанию по нанесению ударов с большого расстояния и истощить ракетный запас украинской ПВО", – говорится в обзоре.

Американская разведка внесла свой вклад в украинскую систему раннего предупреждения о российских ударах, и ее приостановление, вероятно, повлияет на способность Украины быстро реагировать на адаптацию российских ударных пакетов, – предполагают специалисты.

Дословно из отчета: "Россия также, вероятно, намерена заставить Украину быстро исчерпать запасы перехватчиков ПВО "Патриот", на которые Украина полагается для защиты от российских баллистических ракет, во время паузы в военной помощи и обмене разведданными со стороны США, чтобы максимизировать ущерб от последующих ударов.

Украинские силы, вероятно, будут вынуждены более избирательно перехватывать удары, поскольку их запас перехватчиков уменьшается, а пополнение не предвидится, а успешные российские удары по украинским энергетическим объектам, вероятно, будут иметь долговременное влияние на способность Украины производить электроэнергию для оборонного и гражданского использования".

Детали: В отчете указывают и на то, что российские войска продолжают интенсифицировать наступательные операции на отдельных участках фронта, вероятно, с целью извлечь выгоду из любых быстрых и долгосрочных последствий прекращения помощи Украине со стороны США на поле боя.

В течение последних недель российские войска активизировали наступательные операции в направлении Купянска, Часового Яра, Торецка и Великой Новоселки, а также продолжают попытки вытеснить украинские войска из Курской области и захватить Покровск в Донецкой области.

Дословно из отчета: "Ранее российские войска уже использовали дефицит украинских материальных средств, вызванный задержкой американской помощи весной 2024 года, чтобы достичь значительных успехов в Донецкой области и начать наступательную операцию на севере Харьковской области, и Кремль, вероятно, намерен использовать ожидаемый дефицит украинских материальных средств для получения дополнительных преимуществ, если приостановление американской военной помощи будет продолжаться и в дальнейшем".

Ключевые выводы ISW: