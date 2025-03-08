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Количество раненых в результате обстрела Доброполья возросло до 47

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 16:40
Количество раненых в результате обстрела Доброполья возросло до 47
последствия удара по Доброполью, фото: Вадим Филашкин/Telegram

В результате российской атаки по центру Доброполья в Донецкой области количество раненых возросло до 47, еще 11 человек погибли.

Источник: Донецкая ОВА, Донецкая облпрокуратура

последствия удара по Доброполью, фото: Вадим Филашкин/Telegram
последствия удара по Доброполью, фото: Вадим Филашкин/Telegram

Детали: По состоянию на 13:00 в субботу власти сообщили о 33 раненых.

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Прокуратура через час уточнила, что количество раненых увеличилось до 40.

У пострадавших минно-взрывные и осколочные ранения. Среди пострадавших - шестеро детей.

 

По состоянию на 16:00 руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара по Доброполью 11 человек погибли и 47 получили ранения.

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7 раненых госпитализированы в Доброполье, еще 3 в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых - 7 детей.

 

Напомним: Вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья.

Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на удар.

Донецкая областьракетный удар
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