Количество раненых в результате обстрела Доброполья возросло до 47
В результате российской атаки по центру Доброполья в Донецкой области количество раненых возросло до 47, еще 11 человек погибли.
Источник: Донецкая ОВА, Донецкая облпрокуратура
Детали: По состоянию на 13:00 в субботу власти сообщили о 33 раненых.
Прокуратура через час уточнила, что количество раненых увеличилось до 40.
У пострадавших минно-взрывные и осколочные ранения. Среди пострадавших - шестеро детей.
По состоянию на 16:00 руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара по Доброполью 11 человек погибли и 47 получили ранения.
7 раненых госпитализированы в Доброполье, еще 3 в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых - 7 детей.
Напомним: Вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья.
Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на удар.