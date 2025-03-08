Генштаб о Курщине: в Судже у россиян большие потери, массированного прорыва границы не было

ситуация на Курщине по состоянию на 8 марта, скриншот deepstatemap

В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в Курской области под контролем командования, информация о массированном прорыве россиянами границы Украины на Сумщине не соответствует действительности, а в Судже российские спецназовцы, которые ранее переместились по газопроводу, несут большие потери.

Источник: пресс-служба Генштаба ВСУ в комментарии УП

Дословно: "Информация о массированном прорыве подразделениями россиян государственной границы Украины не соответствует действительности. В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются.

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Кроме того, сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие".

Детали: В Генштабе отметили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, обстановка остается сложной, но она под контролем украинского командования.

Наиболее масштабные штурмовые действия со стороны противника произошли на направлениях из населенного пункта Коренево на Суджу, а также на направлениях Новоивановка, Малая Локня и южнее города Суджа.

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К штурмовым действиям противник привлек наиболее боеспособные подразделения из числа морской пехоты (177-го полка и 810-й бригады), воздушно-десантных войск, кадыровцев из батальона "Ахмат", 1427-го полка. В бой брошены также наемники из КНДР численностью до двух батальонов.

"Наше командование видит всю полноту картины и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны. Для стабилизации обстановки задействованы резервы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Благодаря этим решениям подразделения противника понесли значительные потери", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Утром 8 марта около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.