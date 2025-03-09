Запрет США на передачу разведданных навредит Украине на поле боя и в защите тыла – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW), указывают на то, что прекращение со стороны США обмена разведданными повредит способности Украины продвигаться и защищаться на поле боя, а также ухудшит ситуацию с защитой гражданского населения от российских ударов.
Источник: ISW
Детали: Западные и украинские чиновники отметили, что приостановление обмена разведданными со стороны США имеет последствия на поле боя.
Издание Time сообщило 8 марта, что пять высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных заявили, что приостановление предоставления разведывательных данных США Украине помогло российским войскам продвинуться на поле боя.
Неназванный офицер сообщил изданию Time, что приостановка лишила украинские войска возможности использовать "некоторые из лучших систем вооружений".
Источник в украинском правительстве заявил, что приостановка больше всего повлияла на украинские операции в Курской области, и что украинские силы потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине, что ставит под угрозу способность предупреждать гражданское население и военнослужащих о предстоящих российских ударах.
Дословно: "ISW не может самостоятельно проверить заявления о последствиях приостановления обмена разведывательной информацией между США и Украиной на местах.
Однако, по оценкам ISW, полное прекращение обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины использовать удары большой дальности для эффективности на поле боя и защиты от российских наступательных операций, а также позволит российским войскам интенсифицировать свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц и на развитие оборонно-промышленной базы Украины".
Детали: Вместе с тем европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведывательной информацией с Украиной после приостановления сотрудничества с Соединенными Штатами. Однако Европа вряд ли сможет полностью компенсировать разведывательные возможности США "в ближайшее время".
Ключевые выводы ISW за 8 марта:
- Масштабы приостановления США обмена разведывательной информацией с Украиной остаются непонятными.
- Западные и украинские чиновники отметили, что приостановление обмена разведывательной информацией со стороны США имеет последствия на поле боя.
- Европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведданными с Украиной после приостановления обмена разведданными со стороны США.
- Российские войска усилили свою многовекторную кампанию по ликвидации остатков украинской группировки в Курской области 7 и 8 марта.
- Российские войска, похоже, разрушают мосты в Курской области и вдоль международной границы, вероятно, как часть усилий, направленных на то, чтобы помешать отходу украинских войск из Курской области в Украину.
- Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил об активизации российских усилий в Курской области 8 марта.
- В ночь с 7 на 8 марта и днем 8 марта российские войска осуществили серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по тыловым и прилегающим к ним районам Украины, при этом украинские войска не сбили ни одной российской баллистической ракеты.
- Кремль продолжает продвигать ложный нарратив о том, что страны-члены Европейского Союза и Украина стремятся к затягиванию и эскалации войны в Украине, чтобы отвлечь Россию от собственной долговременной подготовки к войне с Западом.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 марта, что глава Администрации Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса примут участие в украинско-американских переговорах 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия.
- Украинские войска продвинулись под Торецком и Покровском, а российские войска продвинулись в Курской области, а также под Торецком и Покровском.