Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Запрет США на передачу разведданных навредит Украине на поле боя и в защите тыла – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 05:56
Запрет США на передачу разведданных навредит Украине на поле боя и в защите тыла – ISW
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW), указывают на то, что прекращение со стороны США обмена разведданными повредит способности Украины продвигаться и защищаться на поле боя, а также ухудшит ситуацию с защитой гражданского населения от российских ударов.

Источник: ISW

Детали: Западные и украинские чиновники отметили, что приостановление обмена разведданными со стороны США имеет последствия на поле боя.

Реклама:

Издание Time сообщило 8 марта, что пять высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных заявили, что приостановление предоставления разведывательных данных США Украине помогло российским войскам продвинуться на поле боя.

Неназванный офицер сообщил изданию Time, что приостановка лишила украинские войска возможности использовать "некоторые из лучших систем вооружений".

Источник в украинском правительстве заявил, что приостановка больше всего повлияла на украинские операции в Курской области, и что украинские силы потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине, что ставит под угрозу способность предупреждать гражданское население и военнослужащих о предстоящих российских ударах.

РЕКЛАМА:

Дословно: "ISW не может самостоятельно проверить заявления о последствиях приостановления обмена разведывательной информацией между США и Украиной на местах.

Однако, по оценкам ISW, полное прекращение обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины использовать удары большой дальности для эффективности на поле боя и защиты от российских наступательных операций, а также позволит российским войскам интенсифицировать свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц и на развитие оборонно-промышленной базы Украины".

Детали: Вместе с тем европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведывательной информацией с Украиной после приостановления сотрудничества с Соединенными Штатами. Однако Европа вряд ли сможет полностью компенсировать разведывательные возможности США "в ближайшее время".

Ключевые выводы ISW за 8 марта:

  • Масштабы приостановления США обмена разведывательной информацией с Украиной остаются непонятными.
  • Западные и украинские чиновники отметили, что приостановление обмена разведывательной информацией со стороны США имеет последствия на поле боя.
  • Европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведданными с Украиной после приостановления обмена разведданными со стороны США.
  • Российские войска усилили свою многовекторную кампанию по ликвидации остатков украинской группировки в Курской области 7 и 8 марта.
  • Российские войска, похоже, разрушают мосты в Курской области и вдоль международной границы, вероятно, как часть усилий, направленных на то, чтобы помешать отходу украинских войск из Курской области в Украину.
  • Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил об активизации российских усилий в Курской области 8 марта.
  • В ночь с 7 на 8 марта и днем 8 марта российские войска осуществили серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по тыловым и прилегающим к ним районам Украины, при этом украинские войска не сбили ни одной российской баллистической ракеты.
  • Кремль продолжает продвигать ложный нарратив о том, что страны-члены Европейского Союза и Украина стремятся к затягиванию и эскалации войны в Украине, чтобы отвлечь Россию от собственной долговременной подготовки к войне с Западом.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 марта, что глава Администрации Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса примут участие в украинско-американских переговорах 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия.
  • Украинские войска продвинулись под Торецком и Покровском, а российские войска продвинулись в Курской области, а также под Торецком и Покровском.

ISWроссийско-украинская войнаСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций
фото, видео Оккупанты атаковали Одессу ударными БПЛА: бушевали масштабные пожары
ПВО сбила Искандер-М и 79 БПЛА – Воздушные силы
Экс-президент Филиппин арестован за преступления против человечности – AP
ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: большинство находится в Германии и Польше
Маск "не уверен", но подозревает, что кибератака на соцсеть Х происходила с украинских IP-адресов
Все новости...
Неижпапа анонсировал новую атаку на Крымский мост: Бог любит троицу
Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали его дочери
Франция выделит Украине €195 млн с процентов замороженных росактивов – министр
Bloomberg: США ветировали инициативу G7 по "теневому флоту" России
Последние новости
11:23
Песков намекнул, что не стоит "надевать розовые очки" относительно поддержки США Украины
11:18
видеоВ Саудовской Аравии начинаются переговоры Украины и США
11:17
ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций
11:16
инфографика87% украинцев считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях – КМИС
11:14
Фон дер Ляйен: Путину нельзя доверять, его можно только сдерживать
10:52
Исландия выделила дополнительные более 2 млн евро на поддержку энергетики Украины
10:51
Фондовый рынок США потерял $4 триллиона из-за торговой политики Трампа
10:42
Когда в Украине переводят часы на летнее время: дата и объяснение
10:32
В Николаеве задержали "смертницу", которая готовила теракт возле здания полиции
10:30
В феврале украинцы импортировали из США более трех тысяч подержанных авто: популярные модели
Все новости...
Реклама:
Реклама: