Ракетный удар по Кривому Рогу: в больнице умер еще один раненый
Воскресенье, 9 марта 2025, 12:30
Утром 9 марта в больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу 5 марта.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: По данным властей, умер 53-летний мужчина. Несколько дней врачи боролись за его жизнь.
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В общем трагедия унесла жизни шести человек.
Напомним:
- Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщалось о 4 погибших, 31 пострадавшем.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар россияне, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран