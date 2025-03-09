Ракетный удар по Кривому Рогу: в больнице умер еще один раненый

Утром 9 марта в больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу 5 марта.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: По данным властей, умер 53-летний мужчина. Несколько дней врачи боролись за его жизнь.

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В общем трагедия унесла жизни шести человек.

Напомним: