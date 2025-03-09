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Ракетный удар по Кривому Рогу: в больнице умер еще один раненый

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 12:30
Ракетный удар по Кривому Рогу: в больнице умер еще один раненый
кривой рог, фото: ова

Утром 9 марта в больнице умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу 5 марта.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: По данным властей, умер 53-летний мужчина. Несколько дней врачи боролись за его жизнь.

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В общем трагедия унесла жизни шести человек.

Напомним:

  • Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщалось о 4 погибших, 31 пострадавшем.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар россияне, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран

Кривой Рогракетный удар
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