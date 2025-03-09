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Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 14:39
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Фото: Getty Images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который назвал систему Starlink основой украинской армии и, возможно, пригрозил ее отключением. Польша, по словам ведомства, будет искать альтернативных поставщиков, если SpaceX окажется ненадежным.

Источник: Сикорский в Twitter

Прямая речь Сикорского: "Старлинки для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год.

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Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других".

Напомним: Реакция Польши стала ответом на твит Маска, где он заявил: "Моя система Starlink является основой украинской армии. Их вся линия фронта развалится, если я ее выключу".

ПольшаМасктехнологииВооруженные силы
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