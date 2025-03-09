Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нейт Вэнс, после полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольцем присоединился к ВСУ и 2,5 года воевал в составе батальона "Волки Да Винчи".

Источник: Суспільне со ссылкой на французскую газету Le Figaro

Детали: Издание указывает, что 47-летний Нейт, который родом из штата Техас, был в Украине три года, из которых два с половиной провел на фронте. Мужчина участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Однако он ушел из украинской армии в начале января 2025 года, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата в должности вице-президента.

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Когда Нейт услышал, как его кузен спорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, он разозлился.

Прямая речь Нейта Вэнса: "Джей Ди – хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они (Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп – ред.) сделали с Зеленским, было засадой с абсолютной недобросовестностью".

Детали: Двоюродный брат вице-президента США критикует его позицию и отмечает, что "разочарован".

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"Я был разочарован. Когда Джей Ди оправдывал свое недоверие к Зеленскому теми "отчетами", которые он видел, я думал, что задохнусь. Я мог бы сказать ему правду, без притворства, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше", – говорит мужчина.

Нейт рассказал, что несколько раз пытался связаться со своим кузеном. Он даже оставил сообщение в офисе Вэнса, однако ответа не получил.

Двадцать лет назад Нейт Вэнс служил в морской пехоте, но после этого, до 2022 года, жил гражданской жизнью. Он строил карьеру в нефтяной компании, а соцсети мужчины показывают его как человека с республиканскими убеждениями.

Нейт и Джей Ди – двоюродные братья. Мать вице-президента США, Беверли – сестра отца Нейта, Джеймса.

Что предшествовало: Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал активным участником спора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля, после которого было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

После этого Вэнсу в США устраивали протесты из-за его отношения к Украине.

8 марта Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью.

По данным СМИ, Вэнс склонен занимать более жесткую позицию в разговорах по соглашению с Украиной о добыче полезных ископаемых, чем президент Дональд Трамп.

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