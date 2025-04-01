Без "Шахедов", но с КАБами: россияне продолжают удары по прифронтовым регионам

Воздушные силы подтвердили, что в ночь на 1 апреля российский агрессор не запускал "Шахеды" по Украине, но отмечают, что враг продолжает удары авиабомбами.

Источник: начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Игнат подтвердил, что в ночь на 1 апреля враг не применял ударные дроны, но отметил, что противник не прекращает ударов тактической авиации управляемыми авиационными бомбами по прифронтовым районам.

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Прямая речь: "На севере и на востоке страны активность вражеской авиации круглосуточная. Воздушные силы обороны пытаются противодействовать российским самолетам, с помощью наземных комплексов и истребительной авиации".