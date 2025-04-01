Для оформления паспорта автоматически будут брать на учет мужчин за рубежом

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, теперь могут оформить паспорт без необходимости физически предоставлять военно-учетный документ, поскольку информация будет проверяться и вноситься автоматически в реестр.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Клименка: "Правительство утвердило изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, которые, в частности, касаются правил оформления паспортных документов".

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Детали: Как проинформировал Клименко, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, больше не нужно будет показывать военный учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять информацию о воинском учете в реестре.

Если данные отсутствуют, они будут добавляться автоматически, и мужчин будут ставить на учет с оформлением электронного военного учетного документа без медкомиссии.

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После этого паспорт будет изготовлен в установленный срок.

Напомним:

17 февраля Украина возобновила выдачу паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые в настоящее время проживают за границей.

21 марта стало известно, что Кабинет министров собирается внести изменения в одно из своих постановлений, которые упростят процедуру постановки на военный учет граждан Украины, находящихся за пределами страны.