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За минувшие сутки на фронте зафиксировали почти полторы сотни боев – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 10 апреля 2025, 08:23
За минувшие сутки на фронте зафиксировали почти полторы сотни боев – Генштаб
На Покровском направлении 9 апреля состоялось 40 боев. Карта - Генштаб ВСУ

В течение суток 9 апреля на фронте состоялось 149 боевых столкновений, из них 40 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

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Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 94 авиаудара, в частности сбросил 162 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 6300 обстрелов, из них 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2868 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Марьино, Турья, Малая Рыбица, Большой Прикол, Краснополье, Самотеевка, Миропольское, Угроиды Сумской области; Гуляйполе Запорожской области".

Детали: На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска отражали пять атак противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголевки.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Зеленой Долины, Грековки и Новомихайловки.

На Северском направлении агрессор совершил 10 атак на позиции наших подразделений в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского – все штурмы отбиты.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак неподалеку Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Троицкое, Преображенка, Успеновка, Новоалександровка, Удачное, Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лисовка, Котлино, Котляровка и Богдановка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили шесть атак на позиции наших войск в сторону Багатира и вблизи Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил пять безрезультатных попыток продвинуться вперед в районе Новоселки и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили девять вражеских атак в районах Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Щербаков.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 82 управляемых бомб, а также осуществил 410 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня.

Генштаббоевые действиявойна
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