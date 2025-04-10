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ВСУ отбили более 40 атак россиян на Покровском направлении – Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 10 апреля 2025, 22:46
ВСУ отбили более 40 атак россиян на Покровском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на всех направлениях фронта произошло 125 боевых столкновений, 42 раза российские захватчики штурмовали Покровское направление, 22 боестолкновения зафиксировано на Курщине.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Уды и Казачья Лопань.

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Противник совершил пять атак на наши укрепления на Купянском направлении в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово. Наши защитники успешно отбили две атаки, три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Ямполовка и в направлениях Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Катериновки, Новомихайловки. Продолжается шесть боестолкновений.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Два боя продолжаются.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки вблизи Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Дружбы и в районе Торецка. Все атаки остановлены.

На Покровском направлении враг совершил 42 штурма. Наибольшая активность наблюдается в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звирово, Удачного, Преображенки, Андреевки, Богдановки. Продолжается десять боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Гродовка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 92 и ранили 96 оккупантов, уничтожили десять автомобилей, пять мотоциклов, четыре квадроцикла, радиолокационную станцию "Енот" и антенну БпЛА, существенно повредили 152-мм самоходную гаубицу и два миномета.

На Новопавловском направлении враг дважды безуспешно пытался прорваться вблизи Константинополя и в направлении Багатира.

На Гуляйпольском направлении, в районе Привольного, украинские защитники остановили три вражеские атаки. Населенные пункты Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное подверглись авиаударам управляемыми бомбами и неуправляемыми ракетами.

На Ореховском направлении ударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Щербаки и Павловка.

На Приднепровском направлении враг провел две бесполезные атаки в сторону позиций наших защитников.

На Курском направлении с начала суток зафиксировано 22 боестолкновения. Кроме того, враг нанес 40 авиаударов, применив 54 КАБ, и совершил 305 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из РСЗО.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

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