МИД: За месяц "перемирия" Россия выпустила по Украине почти 70 ракет и более 2200 "Шахедов"
Месяц назад Украина согласилась на предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Россия в свою очередь за это время выпустила по Украине почти 70 ракет и более 2200 "Шахедов".
Источник: глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х
Прямая речь: "Сегодня исполняется ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами.
Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно.
Россия отказалась согласиться, взамен выдвинув условия и требования. В то же время Россия продолжила эскалацию террора против гражданского населения.
С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников "Шахед" и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения.
Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора".
Детали: Сибига отметил, что Россия является единственным препятствием на пути к миру и единственным источником войны. Министр призвал не ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру, добавил он.
Предыстория:
- Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: погибли 20 человек, среди которых 9 детей. Еще более 60 человек получили ранения. По состоянию на утро 7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля; 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии.
- Президент Владимир Зеленский раскритиковал недостаточную реакцию мира на российские обстрелы. "Количество воздушных атак растет. Так Россия показывает свои истинные намерения – продолжать террор, пока мир это позволяет", – подчеркнул глава государства.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему прекращению огня в Украине и заявил, что Россия постоянными обстрелами насмехается над предложениями мирных переговоров.
- Президент США Дональд Трамп призвал Россию остановить удары по Украине; в Кремле, в свою очередь, заявили, что российский лидер Владимир Путин "поддерживает идею о необходимости прекращения огня в Украине, но сначала нужно ответить на целый ряд вопросов".
- 8 апреля Трамп заявил, что ему не нравится, что Россия в последнее время усилила свои атаки на Украину.