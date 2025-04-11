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МИД: За месяц "перемирия" Россия выпустила по Украине почти 70 ракет и более 2200 "Шахедов"

Валентина РоманенкоПятница, 11 апреля 2025, 12:44
МИД: За месяц перемирия Россия выпустила по Украине почти 70 ракет и более 2200 Шахедов
последствия российских атак. иллюстративное фото ГСЧС

Месяц назад Украина согласилась на предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Россия в свою очередь за это время выпустила по Украине почти 70 ракет и более 2200 "Шахедов".

Источник: глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Сегодня исполняется ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами.

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Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно.

Россия отказалась согласиться, взамен выдвинув условия и требования. В то же время Россия продолжила эскалацию террора против гражданского населения.

С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников "Шахед" и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения.

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Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора".

Детали: Сибига отметил, что Россия является единственным препятствием на пути к миру и единственным источником войны. Министр призвал не ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру, добавил он.

Предыстория:

  • Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: погибли 20 человек, среди которых 9 детей. Еще более 60 человек получили ранения. По состоянию на утро 7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля; 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии.
  • Президент Владимир Зеленский раскритиковал недостаточную реакцию мира на российские обстрелы. "Количество воздушных атак растет. Так Россия показывает свои истинные намерения – продолжать террор, пока мир это позволяет", – подчеркнул глава государства.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему прекращению огня в Украине и заявил, что Россия постоянными обстрелами насмехается над предложениями мирных переговоров. 
  • Президент США Дональд Трамп призвал Россию остановить удары по Украине; в Кремле, в свою очередь, заявили, что российский лидер Владимир Путин "поддерживает идею о необходимости прекращения огня в Украине, но сначала нужно ответить на целый ряд вопросов".
  • 8 апреля Трамп заявил, что ему не нравится, что Россия в последнее время усилила свои атаки на Украину.

перемириевойнаРосcия
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