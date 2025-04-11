МИД: За месяц "перемирия" Россия выпустила по Украине почти 70 ракет и более 2200 "Шахедов"

Месяц назад Украина согласилась на предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Россия в свою очередь за это время выпустила по Украине почти 70 ракет и более 2200 "Шахедов".

Источник: глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Сегодня исполняется ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами.

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Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно.

Россия отказалась согласиться, взамен выдвинув условия и требования. В то же время Россия продолжила эскалацию террора против гражданского населения.

С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников "Шахед" и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения.

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Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора".

Детали: Сибига отметил, что Россия является единственным препятствием на пути к миру и единственным источником войны. Министр призвал не ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру, добавил он.

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