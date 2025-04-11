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В Европе предполагают, что у Трампа нет четкого плана окончания войны в Украине – Reuters

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 11 апреля 2025, 23:09
В Европе предполагают, что у Трампа нет четкого плана окончания войны в Украине – Reuters
Дональд Трамп, фото: Facebook

Агентство Reuters узнало, что европейские чиновники, которые контактировали с администрацией Дональда Трампа, считают, что она не имеет четкого плана прекращения войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Агентство пишет со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников, которые недавно общались с администрацией Трампа, что на переговорную группу по Украине давят для быстрого достижения результатов.

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По данным источников Reuters, это вызвало опасения, что США могут пойти на шаги, которые могут подорвать не только Украину, но и европейскую архитектуру безопасности.

Также собеседники агентства отметили, что не были успокоены обсуждениями с Белым домом и не получили впечатление, что у США есть четкие конечные цели.

Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией Трампа, сказали Reuters, что, по их мнению, Вашингтону не хватает "четкого плана" относительно того, как действовать дальше и что делать, если Россия будет продолжать медлить.

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"Мы иногда слышим противоречивые вещи из разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет реального плана", – сказал Reuters один из дипломатов.

Также агентство узнало, что в Белом доме до сих пор не создали скоординированного процесса формирования политики в отношении Украины.

"Вопреки стандартной практике, Совет национальной безопасности провел только одну principals' meeting – встречу с участием всех или большинства главных советников президента по вопросам национальной безопасности – по этому вопросу", – говорится в материале.

В публикации Reuters также говорилось, что отдельные действия и заявления посланника президента США Стива Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

Также СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.

ЕССШАУкраинароссийско-украинская война
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