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Келлог: Украину могут разделить на зоны ответственности союзных сил, как послевоенный Берлин

Станислав Погорилов, Иван ДьяконовСуббота, 12 апреля 2025, 00:02
Келлог: Украину могут разделить на зоны ответственности союзных сил, как послевоенный Берлин
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог Фото Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью The Times заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

Источник: интервью Келлога изданию The Times

Прямая речь: "Можно сделать так, чтобы это выглядело как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, зона США".

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Детали: При этом Келлог предположил, что британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны на западе страны в рамках "сил успокоения", а российская армия - на оккупированном востоке. Между ними были бы украинские войска и демилитаризованная зона.

Келлог считает, что англо-французские силы к западу от Днепра, пересекающего Украину с севера на юг и проходящего через Киев, "совсем не будут провокационными" для Москвы.

По его мнению, Украина является достаточно большой страной, чтобы разместить войска, которые стремятся обеспечить соблюдение мирного соглашения. Но сами США не будут предоставлять своих военных.

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Он предположил, что демилитаризованную зону в 18 миль можно ввести вдоль существующих линий контроля на востоке.

Спецпосланник президента США признал, что Путин "может не принять" предложение о зонах контроля.

Чтобы гарантировать, что англо-французские и украинские силы, подкрепленные войсками других "коалиций добровольных" стран, не будут обмениваться огнем с россиянами, Келлог сказал, что между украинской и российской линиями должна быть установлена буферная зона.

"Вы смотрите на карту и создаете, за отсутствием лучшего термина, демилитаризованную зону (ДМЗ). Отведите обе стороны назад на 15 километров каждая, это 18 миль", – пояснил он.

Обновлено: После публикации материала Келлог написал на своей странице в соцсети Х, что статья искажает его слова о возможном разделении Украины.

"Статья в "Times" искажает то, что я сказал. Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разграничении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил, без участия американских войск. Я не имел в виду разделение Украины", – заявил Келлог.

Предыстория:

  • Президент США, который обещал быстро прекратить огонь в Украине, в последние дни все чаще выражает недовольство действиями Москвы.
  • Он, в частности, говорил, что "разозлился" после того, как хозяин Кремля Владимир Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и возмущался российскими атаками на украинские города.
  • В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.
  • В настоящее время Трамп призвал Российскую Федерацию к шагам, чтобы прекратить развязанную ею полномасштабную войну против Украины.
  • 11 апреля в России прошли переговоры дипломатического посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и правителя РФ Владимира Путина о прекращении российской агрессии в Украине.

СШАУкраинароссийско-украинская войнаРосcия
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