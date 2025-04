Келлог: Украину могут разделить на зоны ответственности союзных сил, как послевоенный Берлин

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью The Times заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

Источник: интервью Келлога изданию The Times

Прямая речь: "Можно сделать так, чтобы это выглядело как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, зона США".

Детали: При этом Келлог предположил, что британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны на западе страны в рамках "сил успокоения", а российская армия - на оккупированном востоке. Между ними были бы украинские войска и демилитаризованная зона.

Келлог считает, что англо-французские силы к западу от Днепра, пересекающего Украину с севера на юг и проходящего через Киев, "совсем не будут провокационными" для Москвы.

По его мнению, Украина является достаточно большой страной, чтобы разместить войска, которые стремятся обеспечить соблюдение мирного соглашения. Но сами США не будут предоставлять своих военных.

Он предположил, что демилитаризованную зону в 18 миль можно ввести вдоль существующих линий контроля на востоке.

Спецпосланник президента США признал, что Путин "может не принять" предложение о зонах контроля.

Чтобы гарантировать, что англо-французские и украинские силы, подкрепленные войсками других "коалиций добровольных" стран, не будут обмениваться огнем с россиянами, Келлог сказал, что между украинской и российской линиями должна быть установлена буферная зона.

"Вы смотрите на карту и создаете, за отсутствием лучшего термина, демилитаризованную зону (ДМЗ). Отведите обе стороны назад на 15 километров каждая, это 18 миль", – пояснил он.

Обновлено: После публикации материала Келлог написал на своей странице в соцсети Х, что статья искажает его слова о возможном разделении Украины.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO