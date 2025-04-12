В Белом доме заявили, что Трамп разочарован обеими сторонами войны в Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал разочарование как действиями России, так и Украины в контексте продолжающейся войны.
Источник: Левитт во время брифинга в пятницу
Детали: По словам Левитт, пребывание спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в России для переговоров с правителем России Владимиром Путиным является важным этапом дипломатического процесса, направленного на прекращение войны и заключение окончательного мирного договора между Россией и Украиной.
Левитт отметила, что президент Трамп постоянно выражает разочарование действиями обеих сторон конфликта – и Москвы, и Киева.
Прямая речь: "Я думаю, что президент достаточно четко дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы война закончилась. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения, и мы собираемся использовать эти рычаги".
Предыстория:
- В пятницу вечером, 11 апреля, завершилась третья встреча дипломатического посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и правителя РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
- Американские и российские дипломаты также встречались 10 апреля в Стамбуле. Там говорили о нормализации отношений между странами.
- Президент США, который обещал быстро прекратить огонь в Украине, в последние дни все чаще выражает недовольство действиями Москвы.
- Он, в частности, говорил, что "разозлился" после того, как хозяин Кремля Владимир Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и возмущался российскими атаками на украинские города.
- 11 апреля Трамп призвал Российскую Федерацию "шевелиться", чтобы прекратить развязанную ею полномасштабную войну против Украины.