В Белом доме заявили, что Трамп разочарован обеими сторонами войны в Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал разочарование как действиями России, так и Украины в контексте продолжающейся войны.

Источник: Левитт во время брифинга в пятницу

Детали: По словам Левитт, пребывание спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в России для переговоров с правителем России Владимиром Путиным является важным этапом дипломатического процесса, направленного на прекращение войны и заключение окончательного мирного договора между Россией и Украиной.

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Левитт отметила, что президент Трамп постоянно выражает разочарование действиями обеих сторон конфликта – и Москвы, и Киева.

Прямая речь: "Я думаю, что президент достаточно четко дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы война закончилась. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения, и мы собираемся использовать эти рычаги".

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