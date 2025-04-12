Оккупанты вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области – DeepState

В ночь на 12 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск возле трех населенных пунктов Донецкой области. В частности возле Котляровки, где до административной границы с Днепропетровской областью осталось лишь около 5 километров.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Калиновом, у Новоалександровки и Котляровки".

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Предыстория:

Накануне мониторинговый ресурс DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Александрополь в Донецкой области, а также продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном в 6 километрах от административной границы с Днепропетровской областью.