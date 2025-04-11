Россияне оккупировали Александрополь на Донетчине и продвинулись на границе с Днепропетровщиной – DeepState
Пятница, 11 апреля 2025, 01:44
По информации мониторингового ресурса DeepState, российские войска оккупировали населенный пункт Александрополь в Донецкой области, а также продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном в 6 километрах от административной границы с Днепропетровской областью.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке".
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Предыстория:
- В течение дня 10 апреля на всех направлениях фронта произошло 125 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 114 КАБ, совершил 931 удар дронами-камикадзе и 4218 обстрелов позиций наших войск.
- В ночь на 10 апреля аналитический проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении россиян возле четырех населенных пунктов Донецкой области.