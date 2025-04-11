Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Россияне оккупировали Александрополь на Донетчине и продвинулись на границе с Днепропетровщиной – DeepState

Иван ДьяконовПятница, 11 апреля 2025, 01:44
Россияне оккупировали Александрополь на Донетчине и продвинулись на границе с Днепропетровщиной – DeepState
Карта: DeepState

По информации мониторингового ресурса DeepState, российские войска оккупировали населенный пункт Александрополь в Донецкой области, а также продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном в 6 километрах от административной границы с Днепропетровской областью.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке".

Реклама:

Предыстория:

  • В течение дня 10 апреля на всех направлениях фронта произошло 125 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 114 КАБ, совершил 931 удар дронами-камикадзе и 4218 обстрелов позиций наших войск.
  • В ночь на 10 апреля аналитический проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении россиян возле четырех населенных пунктов Донецкой области.

оккупацияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Зеленский: Китай поставляет России артиллерию и порох, также помогает производить оружие
Экс-глава Броварской РГА, которого судили за пьяное ДТП, снова арестован – по другому подозрению
Нападение с ножом на журналиста: Макаров дал первые показания полицейским
Все новости...
Посол ЕС: Работаем с Венгрией, чтобы разблокировать все кластеры переговоров с Украиной
Российский дрон попал в многоэтажку на Житомирщине: погиб человек – ОВА
РФ ударила ракетой по Днепру: загорелся масштабный пожар, есть погибший и раненые
Новая угроза: МВД предостерегает, что российские дроны разбрасывают взрывчатку
Последние новости
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
22:03
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
21:55
Российский дрон убил двух работников дорожной службы на Херсонщине
21:50
киберспортУкраинская команда впервые в истории пробилась на мэйджор по Counter Strike 2
21:46
Президент США допускает, что "соглашение об ископаемых" подпишут на следующей неделе
21:37
Россия нарастила поставки арктической нефти в Китай
Все новости...
Реклама:
Реклама: