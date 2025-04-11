Россияне оккупировали Александрополь на Донетчине и продвинулись на границе с Днепропетровщиной – DeepState

По информации мониторингового ресурса DeepState, российские войска оккупировали населенный пункт Александрополь в Донецкой области, а также продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном в 6 километрах от административной границы с Днепропетровской областью.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке".

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