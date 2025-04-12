Россияне атаковали Харьков "Шахедами": два попадания в Немышлянском районе

Ночью 12 апреля российские войска нанесли удар беспилотниками типа "Шахед" по Харькову. Зафиксировано три попадания, два из которых – в Немышлянском районе города. Один человек получил легкие ранения.

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Есть три удара по Харькову БПЛА типа "Шахед", два из них в Немышлянском районе".

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Обновлено в 05:06: По словам городского головы, в результате российской атаки пострадал один человек. "Состояние, предварительно, легкое", – сообщил Терехов.