Россияне атаковали Харьков "Шахедами": два попадания в Немышлянском районе
Суббота, 12 апреля 2025, 04:12
Ночью 12 апреля российские войска нанесли удар беспилотниками типа "Шахед" по Харькову. Зафиксировано три попадания, два из которых – в Немышлянском районе города. Один человек получил легкие ранения.
Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Есть три удара по Харькову БПЛА типа "Шахед", два из них в Немышлянском районе".
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Обновлено в 05:06: По словам городского головы, в результате российской атаки пострадал один человек. "Состояние, предварительно, легкое", – сообщил Терехов.