Сибига на форуме в Турции: Все понимают необходимость справедливого завершения войны

Министр иностранных дел Андрей Сибига по результатам участия в Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что в мире понимают необходимость завершения войны в Украине справедливым способом.

Источник: Сибига в интервью Укринформу

Прямая речь: "Ключевой вывод, который можем сделать по результатам двусторонних и многосторонних встреч, участия в дискуссионных панелях, – все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом. Поддерживают достижение для Украины всеобъемлющего справедливого мира, необходимость поддержки усилий Украины на этом пути, чтобы завершить эту неспровоцированную войну, остановить российскую агрессию".

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Детали: Сибига также отметил, что все его собеседники в Анталии признают, что "безопасность в Украине, и то, каким образом закончится эта война против Украины, напрямую влияет на ситуацию с безопасностью в других регионах мира – в Африке, Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе".

Министр добавил, что почувствовал поддержку собеседников в вопросе "принципиального подхода" Украины.

Глава МИД сообщил, что провел более 20 встреч с представителями стран Африки.

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"У нас огромный потенциал в Африке. Несмотря на войну, мы открыли там девять посольств. Мы будем наращивать наше присутствие на Африканском континенте, потому что это взаимовыгодно. Я возвращаюсь с четким пониманием тех конкретных направлений, которые мы обязательно усилим. Если говорить о конкретных результатах, важно также, что у нас есть решение как минимум трех стран Африки прекратить аккредитацию их послов через Москву. Это будет изменено. Это позорная практика. И, соответственно, следствием этого будет усиление и интенсификация наших двусторонних отношений", – рассказал он.

Сибига также назвал Турцию одним из важнейших стратегических партнеров Украины.

"Во время встреч с представителями Турции шла речь о безопасности в Черном море и, возможно, участие Турции в будущей инфраструктуре безопасности Украины, в будущих гарантиях безопасности. Мы в дальнейшем рассчитываем на активную роль Турции в поддержке наших мирных усилий. Мы приветствуем эти усилия", – сказал министр.

Справочно: 11-13 апреля в Турции проходит Анталийский дипломатический форум. Темой форума является восстановление дипломатии в разделенном мире. В этом году в нем принимают участие около 20 глав государств, более 70 министров, из которых полсотни – это министры иностранных дел, около 60 представителей международных организаций высокого уровня, более 4 тысяч гостей. От Украины участие в Анталийском дипломатическом форуме принимает министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что предшествовало: 11 апреля Сибига сообщил, что Украина официально установила дипломатические отношения с Сомали.