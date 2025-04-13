Палиса о женской мобилизации: Сейчас этот вопрос остро не стоит

По мнению заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, сейчас вопрос женской мобилизации "так остро не стоит", и это "более добровольное дело".

Источник: Палиса в интервью BIHUS Info

Детали: Журналистка спросила Палису на фоне разговоров об опыте Израиля, женская мобилизация – "это эффективно, это нужно, нам? Мы придем к этому как государство? Или на повестке дня какие-то другие вопросы стоят?"

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Прямая речь Палисы: "Я думаю, женская мобилизация... здесь, скорее, какие-то дефицитные специальности, медицинские направления и так далее. Я думаю, этот вопрос сейчас так остро не стоит. Женская служба в армии – это более такое добровольное дело, мне кажется.

Но в дальнейшем, как я уже говорил, мне кажется, целесообразно было бы рассмотреть этот вариант израильского опыта развертывания Вооруженных сил с учетом украинских особенностей.

Что предшествовало: Новоназначенный советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева считает, что каждая украинка должна быть готова защищать государство, однако, по ее мнению, в Украине пока нет оснований для обязательной мобилизации женщин".

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Напомним: Палиса сказал, что в настоящее время количество людей, подписавших контракты на вступление в Силы обороны по программе "18-24" составляет менее 500 человек.