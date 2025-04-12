Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

По программе "18-24" пока заключили контракты менее 500 человек – ОП

Катерина ТищенкоСуббота, 12 апреля 2025, 23:20
По программе 18-24 пока заключили контракты менее 500 человек – ОП
добровольцы по контракту «18-24» принимают присягу, фото: 10 ОГШБр

В настоящее время количество людей, подписавших контракты на вступление в Силы обороны по программе "18-24" составляет менее 500 человек.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью "BIHUS Info"

Прямая речь: "Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много.

Реклама:

Мы еще изучаем, исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания (контракта – ред.) не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: "Здесь скоро будет мир-дружба-помидоры, не надо", разные причины бывают. Мы анализируем эти вопросы, чтобы сделать выводы и, где нужно, что-то допилить".

Детали: Вместе с тем, Палиса выразил мнение, что еще рано давать оценку успешности этой программы, и для первых оценок нужно около 4 месяцев.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.
  • В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.
  • 24 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили в частности результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.
  • 9 апреля Кабинет министров расширил возможности в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24" на Госпогранслужбу и Национальную гвардию.

Знать больше: "Контракт 18-24": ВСУ рассказали о самых популярных специальностях и мотивации кандидатов

Контракт на миллион. Помогут ли деньги усилить армию и что не так с мотивационным проектом для молодежи

Контракты в Силах обороны для молодежи: как добровольцам в возрасте до 25 лет пройти ВЛК

Вооруженные силыармияОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Количество пострадавших из-за российского удара авиабомбой в Запорожье возросло до 38
Зеленскому очень не понравилась идея выхода США из мирных переговоров
Зеленский отреагировал на публикацию WSJ о предложении от США признать Крым российским
WP рассказало детали предложения США для Украины, включающего признание Крыма российским
фото, видео, дополнено Россияне ударили по Запорожью: погибла женщина, ранены 33 человека, среди них дети
Видео, фотоМощные взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления России
Все новости...
Вооруженные силы
"Ахиллес" показал отражение очередного штурма россиян на Купянщине
У легендарных "Эдельвейсов" – новый комбриг
"Простой парень" Насиров посоветовал мужчинам последовать его примеру и пойти служить
Последние новости
02:11
Главный дипломат ЕС предостерегает США от признания Крыма частью России
01:31
Харьков снова под атакой вражеских дронов: зафиксировано три попадания в одном районе – Терехов
01:01
ОбновленоВ небе над Киевской областью летали российские дроны: работала ПВО – ОВА
00:49
видеоРоссияне атаковали Одессу дронами: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие – ОВА
00:37
Полтаву атаковали российские беспилотники: есть попадания по гражданским объектам – ОВА
00:23
Оккупанты продвинулись на фронте возле Сухой Балки и Ясенового – DeepState
23:55
СМИ: В Одессе и Полтаве прогремели взрывы
23:30
Как Россия уничтожает Сумы. Репортаж
23:12
Суд приказал администрации Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки"
22:59
В Харькове возник пожар из-за атаки российского беспилотника "Молния"
Все новости...
Реклама:
Реклама: