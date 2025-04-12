По программе "18-24" пока заключили контракты менее 500 человек – ОП

В настоящее время количество людей, подписавших контракты на вступление в Силы обороны по программе "18-24" составляет менее 500 человек.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью "BIHUS Info"

Прямая речь: "Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много.

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Мы еще изучаем, исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания (контракта – ред.) не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: "Здесь скоро будет мир-дружба-помидоры, не надо", разные причины бывают. Мы анализируем эти вопросы, чтобы сделать выводы и, где нужно, что-то допилить".

Детали: Вместе с тем, Палиса выразил мнение, что еще рано давать оценку успешности этой программы, и для первых оценок нужно около 4 месяцев.

Предыстория:

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Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.

В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.

24 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили в частности результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.

9 апреля Кабинет министров расширил возможности в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24" на Госпогранслужбу и Национальную гвардию.

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