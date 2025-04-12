По программе "18-24" пока заключили контракты менее 500 человек – ОП
В настоящее время количество людей, подписавших контракты на вступление в Силы обороны по программе "18-24" составляет менее 500 человек.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью "BIHUS Info"
Прямая речь: "Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много.
Мы еще изучаем, исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания (контракта – ред.) не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: "Здесь скоро будет мир-дружба-помидоры, не надо", разные причины бывают. Мы анализируем эти вопросы, чтобы сделать выводы и, где нужно, что-то допилить".
Детали: Вместе с тем, Палиса выразил мнение, что еще рано давать оценку успешности этой программы, и для первых оценок нужно около 4 месяцев.
Предыстория:
- Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.
- В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.
- 24 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили в частности результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.
- 9 апреля Кабинет министров расширил возможности в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24" на Госпогранслужбу и Национальную гвардию.
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