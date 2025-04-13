Белый дом назвал переговоры США с Ираном "положительными и конструктивными"
Белый дом охарактеризовал переговоры между США и Ираном как "шаг в правильном направлении" и подтвердил планы относительно дальнейших переговоров на следующей неделе.
Источник: CNN со ссылкой на заявление Белого дома
Детали: "Прямое общение" между посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи было "очень позитивным и конструктивным", - говорится в заявлении Белого дома.
В заявлении добавляют, что "Уиткофф подчеркнул Арагчи, что он имеет инструкции от президента Трампа решить разногласия между нашими двумя странами путем диалога и дипломатии, если это возможно".
Вместе с тем Белый дом назвал переговоры "шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата".
В заявлении США поблагодарили Оман за его посредническую роль в переговорах и отметили, что посол США в Омане Ана Эскрогима также присутствовала на переговорах.
Белый дом заявил, что обе стороны планируют встретиться снова в следующую субботу.
В комментариях иранских СМИ, опубликованных ранее, Тегеран также назвал переговоры "конструктивными" и поделился планами относительно дальнейших обсуждений на следующей неделе.
CNN напоминает, что переговоры состоялись после того, как Трамп пригрозил военными ударами по Ирану, если тот не согласится на новое соглашение, что вызвало предупреждение со стороны Тегерана о том, что любая атака втянет США в более широкий ближневосточный конфликт.
Трамп дал Тегерану двухмесячный срок, чтобы принять соглашение, которое приведет к уменьшению ядерного присутствия Ирана или полной ликвидации его программы.
Что предшествовало: Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран был великой державой, но без ядерного оружия.
Предыстория:
- В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.
- По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.
- В воскресенье, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе, что стало первым ответом страны на письмо, направленное Трампом верховному лидеру Исламской Республики.
- В тот же день Трамп заявил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия.
- По данным Reuters, Иран отверг требования США о прямых переговорах по поводу своей ядерной программы и привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.