DeepState: Враг продвинулся на Курщине РФ и в Донецкой области
Воскресенье, 13 апреля 2025, 03:52
Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян возле двух населенных пунктов Донецкой области и на Курщине в России.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся на Курщине (РФ – ред.), возле Ямполовки и Валентиновки (Донецкой области – ред.)".
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Напомним: С начала минувших суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, больше всего из них на Курском направлении – 23, а также на Покровском – 22.