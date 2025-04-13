DeepState: Враг продвинулся на Курщине РФ и в Донецкой области

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян возле двух населенных пунктов Донецкой области и на Курщине в России.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся на Курщине (РФ – ред.), возле Ямполовки и Валентиновки (Донецкой области – ред.)".

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Напомним: С начала минувших суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, больше всего из них на Курском направлении – 23, а также на Покровском – 22.