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Трамп: Сальвадор удерживает в тюрьме "инопланетных врагов мира"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 апреля 2025, 06:24
Трамп: Сальвадор удерживает в тюрьме инопланетных врагов мира
Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле, которого похвалил за размещение "самых жестоких инопланетных врагов мира" в мегатюрьме его страны.

Источник: Трамп в Truth Social, CNN

Прямая речь Трампа: "С нетерпением жду встречи с президентом Сальвадора Букеле в понедельник!

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Наши страны тесно сотрудничают, чтобы искоренить террористические организации и построить будущее процветание.

Президент Букеле любезно принял под опеку своей нации некоторых из самых жестоких инопланетных врагов мира и, в частности, Соединенных Штатов.

Эти варвары теперь находятся под единой опекой Сальвадора, гордой и суверенной нации".

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Детали: Трамп добавил, что будущее лиц, находящихся в сальвадорской тюрьме, "зависит от президента Букеле"

"Они никогда больше не будут угрожать нашим гражданам!" - написал Трамп.

Его сообщение появилось после того, как на этой неделе Верховный суд постановил, что администрация Трампа должна "способствовать" возвращению мужчины из Мэриленда и гражданина Сальвадора, которого ошибочно депортировали в CECOT, мегатюрьму страны. Однако Верховный суд не требовал его возвращения в Соединенные Штаты.

Что предшествовало: В марте сотни предполагаемых членов банды, в основном из Венесуэлы, были депортированы из Соединенных Штатов в тюрьму в Сальвадоре, причем администрация президента США Дональда Трампа применила полномочия военного времени, чтобы ускорить выдворение, несмотря на решение суда, которое приостановило этот шаг.

Трамп
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