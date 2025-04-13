Или действовать, или замолчать – Трамп о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что переговоры по прекращению войны в Украине, по его мнению, идут хорошо, но "есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо замолчать".
Источник: Трамп на борту самолета Air Force One, цитирует Reuters
Исправлено: В первом варианте новости фраза Трампа "put up or shut up" была переведена как "или смириться, или замолчать". На самом деле это означает, что человек должен доказать свои слова действиями или прекратить говорить.
Детали: Издание отмечает, что Трамп дал этот комментарий журналистам через день после того, как он выразил разочарование Россией и призвал ее "двигаться" к заключению соглашения.
Прямая речь Трампа: "Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут развиваться хорошо, и вы узнаете об этом очень скоро".
"Есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо замолчать, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо".
Детали: В пятницу посланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с правителем России Владимиром Путиным об "аспектах украинского урегулирования".
Переговоры состоялись в то время, когда американо-российский диалог, направленный на достижение договорённости о прекращении огня в преддверии возможного мирного соглашения о прекращении войны, похоже, зашёл в тупик из-за разногласий относительно условий для полного прекращения боевых действий.
Дословно Reuters: "Трамп продемонстрировал признаки потери терпения и заговорил о введении вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть, если он почувствует, что Москва затягивает с заключением соглашения".
Справка: Кембриджский словарь объясняет идиому, которую употребил Трамп, "put up or shut up". Когда говорят, что кто-то должен "смириться или замолчать", речь идет о том, что он должен либо принять меры, чтобы сделать то, о чем он говорил, либо перестать говорить об этом.
Что предшествовало: Трамп призвал Российскую Федерацию к шагам, чтобы прекратить развязанную ею полномасштабную войну против Украины.
Предыстория:
- Президент США, который обещал быстро прекратить огонь в Украине, в последние дни все чаще выражает недовольство действиями Москвы.
- Он, в частности, говорил, что "разозлился" после того, как хозяин Кремля Владимир Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и возмущался российскими атаками на украинские города.
- В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.