Сын Бога, черная партийная бухгалтерия и теневой флот России. Громкие расследования УП

Сын украинского президента-революционера ведет мажорный образ жизни. Влиятельная политическая партия спускает десятки миллионов долларов на подкуп и пиар. Страны Евросоюза закрывают глаза на теневой российский флот, который переваливает нефть у их берегов...

По случаю 25-летнего юбилея УП продолжает цикл материалов, в которых мы вспоминаем наши самые интересные и самые резонансные журналистские расследования. Они происходили при разных президентах и составах парламента, при разных экономических условиях и условиях безопасности, но все были важными для общества.

Андрей Ющенко, сын Бога?

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Леонид Амчук, 2005 год.

"Знаете, почему в Украине не проводят конкурс детей-мажоров? Потому что чемпион известен заранее. И зовут его Андрей Викторович Ющенко, это старший сын президента Украины".

Так начинается история о 19-летнем третьекурснике Института международных отношений, который ездит на машине, цена которой равна 25-летней зарплате его отца, ходит с телефоном Vertu, который стоит как малолитражный автомобиль, и может позволить себе шампанское стоимостью в 10 средних заработных плат.

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Статья УП об Андрее Ющенко, который ведет мажорный образ жизни и с легкостью нарушает правила дорожного движения, вызвала большой резонанс и дала первую заметную трещину в идеализированном восприятии обществом его отца - вождя революции.

А вторая трещина появилась после первой пресс-конференции президента, состоявшейся после скандальной статьи. Позиция семьи Ющенко была такова: ценный телефон Андрею подарил его друг, а машина, на которой его заметили журналисты, ему не принадлежит. Однако вместо убедительных объяснений Виктор Ющенко назвал журналиста УП киллером и признался, что рекомендовал сыну: "Подними из ресторана счет. Сколько вас сидело человек, что вы ели, что вы пили? Перед мордой того журналиста поставь тот счет, а потом пойди в суд!"

Позже Ющенко извинится за то, что оскорбил журналиста, а заинтересованность медиа родными политиков и чиновников, их состоянием и поведением, станет обычным делом.

Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы

Сергей Лещенко, Антон Марчук, Севгиль Мусаева, 2016 год.

66 миллионов долларов - по меньшей мере столько Партия регионов потратила "на партийные нужды" менее чем за полгода 2012-го. Подробная документация этих расходов, так называемая "амбарная книга" ПР попала в распоряжение Украинской правды и поразила воображение журналистов.

В этой тетради - фамилии бывших и действующих депутатов, экс-министров, членов ЦИК, топ-менеджеров телеканалов, руководителей социологических служб и политтехнологов. Статьи расходов разнообразны: от миллионов долларов на пиар партии в медиа до аванса в $67 000 за часы.

"Амбарная книга" стала красноречивым свидетельством кланово-олигархической модели власти, сформировавшейся в Украине за эти годы.

Теневой флот. Как Россия, несмотря на санкции, продолжает везти нефть в Европейский Союз

Михаил Ткач, 2024 год.

В конце 2024 года Украинская правда отправилась в Румынию и Болгарию, чтобы показать, насколько бутафорскими являются санкции цивилизованного мира против России на третий год полномасштабного вторжения. Речь идет об ограничениях, касающихся одной из ключевых составляющих российской экономики - экспорта нефти.

Десятки танкеров теневого флота перевозят "черное золото" из России в страны Европейского Союза. Схема проста: танкер под флагом третьей страны загружается нефтью в российском порту, направляется к берегам одной из стран ЕС и прямо в море делает перевалку своего груза на местное судно.

УП проследила за тремя танкерами, вышедшими из порта в Новороссийске, и с помощью дрона смогла заснять то, чего власти европейских стран предпочитали не замечать: как неподалеку от берега российская нефть перекачивается с одного танкера на другой.

Через три месяца после этого расследования ЕС принял 16-й пакет санкций против России. Часть новых ограничений была направлена против российского теневого флота.

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