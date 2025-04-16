Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

ЕС обсуждает отправку своих "военных советников" в Украину

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловСреда, 16 апреля 2025, 16:40
ЕС обсуждает отправку своих военных советников в Украину
фото: Getty Images

Евросоюз размышляет над возможностью отправки "военных советников" в Украину для организации обучения военных.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, отвечая на вопрос "Европейской правды" на брифинге 16 апреля в Брюсселе

Детали: Гіппер підтвердила, що питання надсилання військових з держав ЄС обговорювали 14 квітня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі.

Реклама:

"Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут – підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією", – заявила "ЄвроПравді" речниця Єврокомісії.

Вона відмовилася відповісти на питання, чи розгортання тренувальної місії ЄС на території України планується здійснити після встановлення перемир’я у війні Росії проти України, чи це можливо під час триваючих військових дій.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкрив плани ЄС направити в Україну "військових радників"

РЕКЛАМА:

Раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість розгортання військ на території України, головною метою яких буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу. 

Також "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

ЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
ЕС
У Трампа заявили, что "сыты по горло" тем, как Европа укрепляет Украину
В ЕС впервые одобрили препарат, влияющий на вероятную причину болезни Альцгеймера
СМИ: Переговоры ЕС и США по тарифам не достигли прогресса
Последние новости
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама:
Реклама: