По грудь в масле, подвешенный в цистерне: ГПСУ задержала мужчину, который пытался попасть в Молдову

Мужчина, пытаясь нелегально попасть в Молдову, был обнаружен пограничниками 17 апреля в цистерне с маслом, где он был подвешен на страховочных ремнях и погружен по грудь в жидкость, так он преодолел путь от Винницы до пункта пропуска "Мамалыга".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "При осмотре автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны, сделаны специальные крепления, на которых подвешен человек".

Реклама:

Детали: Как сообщили в ГПСУ, 17 апреля через пункт пропуска "Мамалыга" в Черновицкой области на выезд из Украины двигался грузовой автомобиль с цистерной, которым управлял гражданин Молдовы.

Фото: ГПСУ

В документах значился груз – растительное масло. Во время проверки пограничники обнаружили, что в цистерне на ремнях был подвешен мужчина.

Как выяснили в ГПСУ Черновицкого отряда, это был гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области, который пытался нелегально выехать в Молдову.

РЕКЛАМА:

Фото: ГПСУ

Он договорился с водителем, чтобы тот перевез его в грузовой цистерне. Мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска, погруженный почти по грудь в масло, в подвешенном состоянии.

За попытку незаконного пересечения границы на него составлены административные протоколы, а водитель задержан.