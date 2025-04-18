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По грудь в масле, подвешенный в цистерне: ГПСУ задержала мужчину, который пытался попасть в Молдову

Степан ГафткоПятница, 18 апреля 2025, 14:11
По грудь в масле, подвешенный в цистерне: ГПСУ задержала мужчину, который пытался попасть в Молдову
Фото с Facebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины – Западная граница.

Мужчина, пытаясь нелегально попасть в Молдову, был обнаружен пограничниками 17 апреля в цистерне с маслом, где он был подвешен на страховочных ремнях и погружен по грудь в жидкость, так он преодолел путь от Винницы до пункта пропуска "Мамалыга".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "При осмотре автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны, сделаны специальные крепления, на которых подвешен человек".

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Детали: Как сообщили в ГПСУ, 17 апреля через пункт пропуска "Мамалыга" в Черновицкой области на выезд из Украины двигался грузовой автомобиль с цистерной, которым управлял гражданин Молдовы.

 
Фото: ГПСУ

В документах значился груз – растительное масло. Во время проверки пограничники обнаружили, что в цистерне на ремнях был подвешен мужчина.

Как выяснили в ГПСУ Черновицкого отряда, это был гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области, который пытался нелегально выехать в Молдову.

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Фото: ГПСУ

Он договорился с водителем, чтобы тот перевез его в грузовой цистерне. Мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска, погруженный почти по грудь в масло, в подвешенном состоянии.

За попытку незаконного пересечения границы на него составлены административные протоколы, а водитель задержан.

Пограничная службауклонистыграница
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