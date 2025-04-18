Столичный адвокат-консультант судьи КС "бронировал" мужчин от призыва в ВСУ

Полиция Киева и Служба безопасности Украины разоблачили адвоката, который за 15 000 долларов бронировал мужчин от призыва в ВСУ.

Источник: столичная полиция, СБУ, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно полиция: "Досудебным расследованием установлено, что 31-летний подозреваемый предлагал своим клиентам призывного возраста "бонус" в виде фиктивного трудоустройства на одно из предприятий критической инфраструктуры с последующим бронированием во время мобилизации и, тем самым, уклонением от военной службы".

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Детали: Правоохранители установили, что адвокат (по совместительству он еще является научным консультантом судьи Конституционного суда) предлагал клиентам помощь в прохождении процедуры обновления данных в ТЦК, а также постановку на воинский учет без личного присутствия.

Кроме того, обещал трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры ради бронирования. Все эти вопросы он обещал решить за 15 тысяч долларов США, рассказывая о своих налаженных контактах со служебными лицами одного из районных в г. Киеве ТЦК и СП.

Всего от двух военнообязанных адвокат получил 30 тысяч долларов США. Передача денег происходила в три этапа.

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После получения последней части денег в сумме 15 000 долларов адвоката задержали. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 1 241 480 гривен. По данным "Украинской правды" подозреваемый внес залог и вышел из СИЗО.