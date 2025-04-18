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"Шаман", Джигурда, Куклачов: Зеленский ввел санкции против 20 артистов и спортсменов РФ

Станислав ПогориловПятница, 18 апреля 2025, 14:33
Шаман, Джигурда, Куклачов: Зеленский ввел санкции против 20 артистов и спортсменов РФ
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 апреля о применении персональных специальных экономических и других санкций против 20-ти российских исполнителей, актеров и спортсменов, которые поддерживают российские военную агрессию против Украины.

Источник: указ Зеленского №246/2025

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на распространение медиа на территории Украины и тому подобное.

В санкционный список вошли 20 физических лиц. В частности, актриса Ирина Апексимова, актер Виталий Гогунский, актер и исполнитель Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), кинорежиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, актер Евгений Миронов, актер Александр Панкратов-Черный, артист балета Сергей Полунин, исполнители Николай Расторгуев и Александр Розенбаум, Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).

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Также были введены санкции против некоторых российских спортсменов, в частности, против лыжницы Ирины Вяльбе.

Что предшествовало: 19 января Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию, а также лишил государственных наград ряд пророссийских деятелей. Тогда  президент лишил наград и заблокировал активы политикам и медийщикам, в частности, политикам Нестору Шуфричу, Юрию Бойко, Евгению Мураеву, Олегу Волошину, Петру Симоненко, бывшему заместителю главреда "Страна.юа" Светлане Крюковой и т.д.

санкцииЗеленскийроссийско-украинская война
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