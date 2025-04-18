В Украину вернули тела 909 павших защитников – Координационный штаб

Фото из Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Во время очередной репатриации Украина вернула тела 909 своих защитников, погибших на фронтах возле Бахмута, Курахово, Покровска и других направлений, а также из моргов на территории России.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБ Украины, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны Украины".

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Детали: По информации Коордштаба, павших защитников вернули из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из моргов на территории РФ.

Как сообщили в штабе, вернуть тела погибших помог Международный Комитет Красного Креста.

Также Координационный штаб проинформировал, что Вооруженные Силы Украины обеспечили транспортировку тел репатриированных защитников в специализированные государственные учреждения.

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Там погибших передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы. Над установлением личностей работают следователи совместно с экспертами Министерства внутренних дел.