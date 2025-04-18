В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы после утренней атаки россиян. В результате ракетного удара погиб один человек, пострадали 114 человек, среди них девять детей.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеского обстрела. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения.

Реклама:

Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим. В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей".

Что предшествовало: