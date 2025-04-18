В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ
Пятница, 18 апреля 2025, 23:15
В Харькове завершены аварийно-спасательные работы после утренней атаки россиян. В результате ракетного удара погиб один человек, пострадали 114 человек, среди них девять детей.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеского обстрела. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения.
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Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим. В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей".
Что предшествовало:
- Утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной начинкой по Харькову.
- В прокуратуре сообщили, что российские захватчики ударили по Харькову 3 ракетами "Искандер" осколочно-фугасного действия - по крайней мере одна ракета взорвалась в воздухе, чтобы нанести как можно больший ущерб в городе.