Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ

Татьяна ОлейникПятница, 18 апреля 2025, 23:15
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ
Фото - ГСЧС Харьковской области

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы после утренней атаки россиян. В результате ракетного удара погиб один человек, пострадали 114 человек, среди них девять детей.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеского обстрела. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения.

Реклама:

Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим. В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей".

Что предшествовало: 

  • Утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной начинкой по Харькову.
  • В прокуратуре сообщили, что российские захватчики ударили по Харькову 3 ракетами "Искандер" осколочно-фугасного действия - по крайней мере одна ракета взорвалась в воздухе, чтобы нанести как можно больший ущерб в городе.

Харьковбоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Хегсет делился секретными данными в еще одном чате Signal, где были его жена и брат – СМИ
WSJ озвучило предложения Трампа, которые должен рассмотреть Киев по завершению войны
Трамп надеется, что Украина и РФ на следующей неделе заключат соглашение и "будут зарабатывать"
Глава МИД Чехии о "перемирии" Путина: Это как объявить голодовку и втайне есть конфеты
фотоFox News назвал Киев "российским" во время трансляции богослужений
Тело еще одного курсанта пограничной академии нашли на Буковине
Все новости...
Зеленский об атаке на Харьков: Надо быть откровенной сволочью, чтобы наносить такие удары
Sky News: Россия и Украина в субботу планируют провести обмен почти 500 пленными
Трамп грозится прекратить "мирные усилия", если стороны будут все "усложнять"
Рубио подтвердил Рютте, что США могут выйти из мирного процесса по Украине
Последние новости
09:43
Россияне с дрона сбросили взрывчатку на 2-х жителей Белозерки: погибла женщина
09:36
Spiegel: в МИД Германии недовольны выдвижением кандидатуры Бербок в Генассамблею ООН
09:29
Россия атаковала Украину ракетами "Оникс", Х-31П и 96-ю БпЛА – 42 дрона сбили
09:23
Вежливость пользователей ChatGPT стоит OpenAI миллионы долларов
09:17
Нефть падает из-за опасений относительно спроса на фоне тарифной нестабильности в США
09:08
Делегации депутатов из Франции запретили въезд в Израиль
08:58
Россияне атаковали Николаев ракетами, а Херсон – из артиллерии: один раненый
08:45
видеоУкраинская гимнастка Онофрийчук отказалась от совместного фото с россиянкой
08:33
СМИ узнали, какое желание Трампа мешает преодолению тарифных споров между США и Китаем
08:27
"Пасхальное перемирие": войска РФ почти 2 тыс. раз обстреляли Украину и атаковали ВСУ 96 раз
Все новости...
Реклама:
Реклама: