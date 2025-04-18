Россияне атаковали Харьков баллистикой: погиб мужчина, пострадали более 100 человек

Утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной начинкой по Харькову, по состоянию на 19 часов известно о погибшем и 113 пострадавших, девять из которых - дети.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях, руководитель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди... Поступила информация об одном погибшем в собственной квартире".

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Детали: Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.

Обновлено: Позже прокуратура сообщила, что российские захватчики ударили по Харькову 3 ракетами "Искандер" осколочно-фугасного действия. По крайней мене одна ракета взорвалась в воздухе, чтобы нанести как можно больший ущерб в городе. По данным прокуратуры, погиб 79-летний мужчина.

Прямая речь Терехова: "По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие".

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Фото ГСЧС

Синегубов сообщил, что среди пострадавших два ребенка: 4 года и и неполных 3 года. В больницы госпитализировали 13 человек, из них двое детей. 4 человека в тяжелом состоянии.

Детали: По предварительной информации от Терехова, пострадали 15 многоквартирных домов.

фото гсчс

Обновлено: В ГСЧС сообщили, что на 11 утра количество пострадавших увеличилось до 82 человек, из которых 6 – дети.

Чуть позже Синегубов написал, что в результате ракетной атаки пострадали 87 человек. 17 человек госпитализированы в городские больницы. Среди них две девочки (4 и 14 лет) и 1-летний мальчик.

В обед Терехов сообщил о 98 раненых в результате этой атаки.

По состоянию на 16 часов количество пострадавших от российского обстрела снова увеличилось до 103. Восемь из них дети.

В 19:13 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 112, а полчаса спустя добавил, что был госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под обстрел, так что всего пострадало девять детей.

Что предшествовало: Утром 18 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы в Сумах, Харькове, Днепре.