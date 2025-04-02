Стефанчук объяснил отказ Порошенко на визит в США: Заявление поступило за несколько часов до поездки

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на заявление партии "Европейская солидарность" о заблокированной международной командировке лидера политсилы Петра Порошенко в США.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "Заявление на командировку поступило ко мне вчера вечером, с требованием в этот же день утром отправить депутата за границу.

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Если бы еще добавили просьбу согласовать командировку телепортом – было бы честнее. Потому что оформлять документы через несколько часов после того, как депутат должен был уже уехать – это жанр фантастики, а не пример системной парламентской работы".

Детали: Он отмечает, что командировки народных депутатов возможны исключительно в рамках межпарламентской деятельности, а в заявке Порошенко речь шла об участии в конференции по приглашению декана. Спикер посоветовал вместо этого выступить на конференции онлайн или взять отпуск.

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