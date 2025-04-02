Стефанчук объяснил отказ Порошенко на визит в США: Заявление поступило за несколько часов до поездки
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на заявление партии "Европейская солидарность" о заблокированной международной командировке лидера политсилы Петра Порошенко в США.
Источник: Стефанчук в Facebook
Прямая речь Стефанчука: "Заявление на командировку поступило ко мне вчера вечером, с требованием в этот же день утром отправить депутата за границу.
Если бы еще добавили просьбу согласовать командировку телепортом – было бы честнее. Потому что оформлять документы через несколько часов после того, как депутат должен был уже уехать – это жанр фантастики, а не пример системной парламентской работы".
Детали: Он отмечает, что командировки народных депутатов возможны исключительно в рамках межпарламентской деятельности, а в заявке Порошенко речь шла об участии в конференции по приглашению декана. Спикер посоветовал вместо этого выступить на конференции онлайн или взять отпуск.
Что предшествовало:
- Партия "Европейская солидарность" заявила, что по указанию Офиса президента председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку лидера политсилы Петра Порошенко в штат Флорида в США.
- В начале марта издание Politico написало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и членами партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.
- Сообщается, что дискуссия была сосредоточена на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы.