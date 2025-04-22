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DOGE получил доступ к секретной системе с данными миллионов иммигрантов в США – WP

Степан ГафткоВторник, 22 апреля 2025, 05:22
DOGE получил доступ к секретной системе с данными миллионов иммигрантов в США – WP
фото: Getty Images

The Washington Post сообщает, что DOGE (Департамент государственной эффективности США), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, получил разрешение на доступ к закрытой базе данных ECAS Министерства юстиции, где хранятся личные данные легальных и нелегальных иммигрантов.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Система ECAS используется для хранения данных об иммигрантах, которые взаимодействовали с иммиграционной системой США, включая их имена, адреса, предыдущие показания в иммиграционных судах и любую историю взаимодействия с правоохранительными органами, среди прочего".

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Детали: На сайте Минюста США указано, что система ECAS охватывает полный жизненный цикл иммиграционного дела, храня все сопутствующие документы в электронном виде.

По данным The Washington Post, около шести советников из DOGE, работающих в Министерстве юстиции, в пятницу получили одобрение от руководства ведомства на доступ к ECAS.

Тем не менее, представитель министерства отказался от комментариев, а изданию не удалось установить, был ли доступ действительно предоставлен и с какой целью он запрашивался.

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Старший юрист Национального центра иммиграционного права Линн Дамиано Пирсон выразила обеспокоенность тем, что стремление DOGE получить доступ к хранимым данным может нарушить право на конфиденциальность как граждан США, так и иностранцев.

Особенно тревожит, по ее словам, возможность доступа к конфиденциальной информации из системы ECAS, которая обычно доступна только самим иммигрантам или их официальным представителям.

Напомним: В феврале Служба DOGE получил доступ к платежной системе Министерства финансов США, которая обрабатывает более 5 триллионов долларов в год.

СШАИлон Маскмиграция
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